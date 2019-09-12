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Фото: Pixabay.com
Рязанка попросила у знакомого телефон и украла с его счета деньги. Об этом сообщила
Летом 20-летняя жительница Сасова попросила у знакомого телефон, чтобы позвонить. Она увидела открытое банковское приложение. На счету мужчины было 30 тысяч рублей. Девушка перевела себе на карту четыре тысячи рублей и удалила сообщения, подтверждающие ее действия.
В суде она полностью признала вину и вернула потерпевшему деньги. Ранее у скопинки был условный срок за совершение тяжкого преступления.
Женщину приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима по пункту «г» части 3 статьи 158 УК («Кража»). Так как у подсудимой есть четырехлетний ребенок, суд предоставил ей отсрочку до достижения им 14-летнего возраста.
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В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».