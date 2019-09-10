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В Рязани одобрили создание фонда защиты прав дольщиков сообщил
Некоммерческая организация
Курировать работу учреждения будет региональный минстрой.
«Этот фонд создается для того, чтобы мы могли продолжать решать проблемы обманутых дольщиков», — подчеркнул Николай Любимов.
По словам губернатора, в регионе в настоящее время из почти 3000 договоров долевого строительства
«Фонд поможет вести эту работу достаточно оперативно», — сказал глава региона.
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