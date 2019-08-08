Владимирский школьник отправится покорять северный полюс

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13-летний Лев Киндеев из Владимирской области станет участником детской рейс-экспедиции на Северный полюс, которая пройдёт с 13 по 22 августа. Об этом сообщила администрация Владимирской области.
Экспедицию посвятят 60-летию Атомного ледокольного флота России.
На Северный полюс отправятся 67 детей из разных регионов страны.
8 августа и.о. обязанности губернатора встретится с победителем конкурса Росатома Львом Киндеевым и вручит ему флаг Владимирской области.
Символ 33-го региона установят во время экспедиции на Северном полюсе.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.