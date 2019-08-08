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15:56, 8 августа 2019 137
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Калужанину грозит срок за порноролики

Калужанину грозит срок за порноролики

Калужанина осудят за размещение «ВКонтакте» 49 роликов с порнографическим содержанием. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Обвиняемый разместил видео в соцсети и открыл к ним доступ для неограниченного круга лиц.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 242 УК РФ. Обвиняемый признал вину в полном объеме.

Ему грозит до двух лет лишения свободы.


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