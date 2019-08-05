В Тамбовской области капитально отремонтировали 79 многоквартирных домов

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В Тамбовской области на сегодняшний день капитально отремонтировано 79 многоквартирных домов из 268, участвующих в программе этого года. Об этом написал интернет-портал «
52 из этого списка уже приняли в эксплуатацию. Капитальный ремонт продолжается.
На его проведение потратят 677 миллионов рублей.
Фото администрации Тамбовской области
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.