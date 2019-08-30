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16:04, 30 августа 2019 73
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Депутаты поздравили калужан с 648-летием города

Депутаты поздравили калужан с 648-летием города

Депутаты регионального Заксобрания поздравили калужан с 648-летием областного центра. Они отметили значимость города в экономическом и социальном развитии страны.

«Шесть с половиной веков Калуга является неотъемлемой частью истории нашего государства. С ней связано немало значимых событий, — говорится в поздравлении. — Многочисленные историко-культурные памятники нашего областного центра являются уникальным наследием всех россиян».

Как отметили депутаты, все больше калужан заняты созданием комфортной городской среды и общественным самоуправлением. По их мнению, вклад каждого горожанина поможет Калуге подготовиться к 650-летию.

Фото с сайта калужского Заксобрания


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