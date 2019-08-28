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10:21, 28 августа 2019 787
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На улице Советской Армии поймали пьяного водителя

На улице Советской Армии поймали пьяного водителя

На улице Советской Армии поймали пьяного водителя, который во второй раз сел за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что в январе 2018 года 34-летнего мужчину оштрафовали на 30 тысяч и лишили «прав» на два года. Несмотря на это, рязанец снова нарушил закон.

Когда сотрудники ДПС предложили водителю пройти алкотест, тот отказался.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК, он призвал вину и раскаялся.

Мужчину приговорили к 180 часам обязательных работ и лишили «прав».

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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