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На улице Советской Армии поймали пьяного водителя, который во второй раз сел за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил
Известно, что в январе 2018 года 34-летнего мужчину оштрафовали на 30 тысяч и лишили «прав» на два года. Несмотря на это, рязанец снова нарушил закон.
Когда сотрудники ДПС предложили водителю пройти алкотест, тот отказался.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК, он призвал вину и раскаялся.
Мужчину приговорили к 180 часам обязательных работ и лишили «прав».
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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