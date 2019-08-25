Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:41, 25 августа 2019 124
 0    0

На пожаре во Владимирской области погибли два человека

На пожаре во Владимирской области погибли два человека

В ночь с 24 на 25 августа в Гусь-Хрустальном районе на пожаре во Владимирской области погибли два человека. Об этом сообщил сайт телеканала «Зебра-ТВ» со ссылкой на региональный ГУ МЧС.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Сообщение о возгорании поступило в 23:30, в 00:18 пожар локализовали, а к 00:25 потушили. На месте пожара обнаружили тела двоих погибших мужчин 1989 и 1962 годов рождения.

К тушению пожара привлекалось 24 человека и 11 единиц техники.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 366
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 512
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 360
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 109
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 600
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум