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В ночь с 24 на 25 августа в Гусь-Хрустальном районе на пожаре во Владимирской области погибли два человека. Об этом сообщил сайт телеканала «
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Сообщение о возгорании поступило в 23:30, в 00:18 пожар локализовали, а к 00:25 потушили. На месте пожара обнаружили тела двоих погибших мужчин 1989 и 1962 годов рождения.
К тушению пожара привлекалось 24 человека и 11 единиц техники.
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