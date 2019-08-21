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16:01, 21 августа 2019 156
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Владимир Киселев проконтролировал ремонт дома культуры в Гусь-Хрустальном

Владимир Киселев проконтролировал ремонт дома культуры в Гусь-Хрустальном

Фото: Pixabay.com

Владимир Киселев проконтролировал ремонт дома культуры (Единого социально-культурного центра) в Гусь-Хрустальном. На обновление 90-летнего здания выделили более 15 миллионов рублей рамках областной программы «Развитие культуры», сообщил сайт владимирского Заксобрания.

Рабочие убрали старые балки и начали возводить перекрытие крыши. Параллельно они ремонтируют механику сцены. Также строители должны привести в порядок фасад. Завершить работы им нужно к октябрю.

В доме культуры работают 47 клубов, в которых занимается почти 900 человек.

После спикер облпарламента осмотрел строящуюся спортплощадку. Там уже занимается молодежь.

На площадке будут гимнастическая и игровая зоны с искусственным покрытием, места для игр в мини-футбол, волейбол, баскетбол и гандбол. Отдельно место отведут под гимнастические снаряды. На проект выделили почти миллионов рублей.

Отмечается, что всего в Гусь-Хрустальном 160 спортивных сооружений. По итогам прошлого года город занял первое место в области по внедрению и реализации комплекса «ГТО».


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