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Жителя Клепиковского района осудили за поджог офиса в Спас-Клепиках. Ранее мужчину неоднократно привлекали к ответственности за подобные преступления, сообщил
Известно, что у подсудимого и директора местной фирмы был конфликт. 16 декабря 2017 года мужчина напился и решил сжечь один из офисов неприятеля.
Злоумышленник бросил в окно зажженную паяльную лампу с бензином и скрылся с места преступления. Огонь повредил помещение юридического отдела, техническое помещение фирмы и внешняя облицовка офисного здания. Материальный ущерб оценили на общую сумму более 560 тысяч рублей.
Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам заключения в колонии строгого режима. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.
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