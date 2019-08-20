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11:37, 20 августа 2019 198
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В Рязани отключили холодную воду на 17 улицах

В Рязани отключили холодную воду на 17 улицах

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 20 августа, в Рязани отключили холодную воду на 17 улицах. Об этом сообщил сайт администрации города.

Из-за ремонта до 16:00 воды не будет по адресам:

  • улица Мехзавод, дом №20,
  • улица переулок Баженова, дома №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
  • улица Баженова, дома 41, дома №№41а, 41Б;
  • улица Гагарина, дом №85,
  • улица Стройкова, дом №63/89.

До 17:00 по адресам:

  • улица Трудовая, дома №№13/38, 15, 17/43, 19/42, 21, 23/39 (частный сектор),
  • улица Ломоносова, дома №№46-72, 37-49 (частный сектор),
  • улица Бабушкина, дома №№36-46, 11-21 (частный сектор),
  • 1-й проезд Бабушкина (частный сектор),
  • улица Зои Космодемьянской, дома №№31, 38-64, 37-63 (частный сектор),
  • 1-й проезд Зои Космодемьянской (частный сектор),
  • 2-й проезд Зои Космодемьянской (частный сектор),
  • улица Кошевого (частный сектор),
  • улица Гастелло (частный сектор),
  • улица Куйбышевское шоссе, дома №№16, 16 корпус 1, 18, 18 корпус 1,
  • улица Декабристов, дома №№12-26, 5-25,
  • улица Разина, дома №№44-52, 45-53 (частный сектор).

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