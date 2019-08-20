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Фото: Pixabay.com
Во вторник, 20 августа, в Рязани отключили холодную воду на 17 улицах. Об этом
Из-за ремонта до 16:00 воды не будет по адресам:
До 17:00 по адресам:
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В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.