Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:42, 20 августа 2019 169
 0    0

В липецком селе «Шевроле» насмерть сбил трехлетнего мальчика

В липецком селе «Шевроле» насмерть сбил трехлетнего мальчика

В Липецкой области Chevrolet Lacetti сбил трехлетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в Добринском районе, в 16:30, в селе Пашиновка на улице Советская.

23-летний водитель сбил ребенка, перебегавшего проезжую часть.

Мальчика доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
17 часов назад
Поверить или заменить? Что делать, если у электросчетчика истек срок поверки

Поверить или заменить? Что делать, если у электросчетчика истек срок поверки

В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 46 728
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 396
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 28 563
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 26 523
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 25 169
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум