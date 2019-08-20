В липецком селе «Шевроле» насмерть сбил трехлетнего мальчика

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В Липецкой области Chevrolet Lacetti сбил трехлетнего ребенка. Об этом сообщила
Авария произошла в Добринском районе, в 16:30, в селе Пашиновка на улице Советская.
23-летний водитель сбил ребенка, перебегавшего проезжую часть.
Мальчика доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.