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Фото: Pixabay.com
Двое мужчин устроили стрельбу на берегу Оки из-за шумевшего судна. Об этом
В понедельник, 19 августа, специальное судно замеряло дно реки у села Рубецкое Шиловского района. На берегу остановилась «семерка», из которое вышли двое мужчин. Они тринадцать раз выстрелили в воздух и уехали. Работница судна вызвала полицию.
Оперативники нашли подозреваемых. Ими оказались двое 37-летних мужчин. Москвич и местный житель приехали к реке на ВАЗ-2107 и выстрелили из охолощенного автомата Калашникова (разрешение на него не требуется).
«По предварительным сведениям, стрельба была произведена из-за раздражения на шум от работы судна, — пояснили в полиции. — Никто не пострадал».
Отмечается, что оружие и машина принадлежат жителю столицы.
В полиции начали проверку.
Ранее появилась информация, что неизвестный
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