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18:37, 20 августа 2019 671
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Двое мужчин устроили стрельбу на берегу Оки из-за шумевшего судна — полиция

Двое мужчин устроили стрельбу на берегу Оки из-за шумевшего судна — полиция

Фото: Pixabay.com

Двое мужчин устроили стрельбу на берегу Оки из-за шумевшего судна. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского УМВД.

В понедельник, 19 августа, специальное судно замеряло дно реки у села Рубецкое Шиловского района. На берегу остановилась «семерка», из которое вышли двое мужчин. Они тринадцать раз выстрелили в воздух и уехали. Работница судна вызвала полицию.

Оперативники нашли подозреваемых. Ими оказались двое 37-летних мужчин. Москвич и местный житель приехали к реке на ВАЗ-2107 и выстрелили из охолощенного автомата Калашникова (разрешение на него не требуется).

«По предварительным сведениям, стрельба была произведена из-за раздражения на шум от работы судна, — пояснили в полиции. — Никто не пострадал».

Отмечается, что оружие и машина принадлежат жителю столицы.

В полиции начали проверку.

Ранее появилась информация, что неизвестный обстрелял из автомата проходившее по Оке судно.


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