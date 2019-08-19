Знакомство с городом. Участники «Дней международного бизнеса» осмотрели достопримечательности Рязани

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Деловая программа форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области» завершилась осмотром достопримечательностей города. В субботу, 17 августа, участники форума погуляли по центральным улицам Рязани, осмотрели знаменитые памятники архитектуры, посетили Рязанский кремль.
Однако даже в культурной программе организаторы предусмотрели деловую часть: технотур на крупнейшее в регионе предприятие «Русская кожа», которое занимается промышленным туризмом.
Иностранным гостям показали фильм о компании, провели экскурсию по производственным цехам, подарили сувениры. У иностранных представителей из смежных областей предприятие вызвало интерес. Многие из них ехали в Рязань специально для налаживания сотрудничества с ним.
После экскурсии участники поделились впечатлениями с журналистами. «Очень сильный город. Особенно понравился кремль и рассказы экскурсовода про весенний разлив Оки», — отметил председатель Ассоциации бизнесменов западной Сербии Моравского региона Слободан Якшич.
Уми Сен, представляющая компанию по развитию экономических и культурных отношений между Россией и Западной Африкой, пообещала приехать в Рязань еще раз.
«За двухчасовую экскурсию я многое узнала, например, что Иван Павлов из Рязани. Город очень красивый и уютный, наверное, из-за отсутствия высоток. Больше всего здесь дореволюционных зданий и домов сталинских времен. Это впечатляет, ведь чувствуется дух города. У нас в Африке этого не сохранилось», — заявила Уми Сен.
Аршаф Икромов, занимающийся проектированием жилых и административных зданий в Таджикистане, отметил Рязанский кремль. «Особое внимание привлекла архитектура кремля, но прежде всего, атмосферу города создают его жители, очень простые и приветливые. Также стоит отметить организацию форума. Он прошел на высоком уровне, благодаря этому наши деловые переговоры прошли очень плодотворно», — заключил Аршаф Икромов.
Напомним, с 15 по 17 августа в Рязани прошли «Дни международного бизнеса». Участники форума провели пленарную сессию с участием главы региона, панельные дискуссии, семинары, мастер-классов, а также деловые встречи «лицом к лицу».
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.