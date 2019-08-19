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Работников касимовской почты оштрафуют за нарушения при доставке судебных писем. Об этом сообщил
В четверг, 15 августа, приставы зафиксировали три нарушения.
Известно, что мировые судья отправили документы 22-25 июля. Адресатам конверты не доставили, письма вернулись судьям 13-15 августа.
По закону, заказные письма и бандероли разряда «Судебное», не врученные адресатам, должны вернуться по обратному адресу через неделю.
В отношении нарушителей составили протоколы по статье 13.26 КоАП. Им грозят штрафы.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.