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21:52, 19 августа 2019 165
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Работников касимовской почты оштрафуют за нарушения при доставке судебных писем

Работников касимовской почты оштрафуют за нарушения при доставке судебных писем

Работников касимовской почты оштрафуют за нарушения при доставке судебных писем. Об этом сообщил сайт регионального УФССП.

В четверг, 15 августа, приставы зафиксировали три нарушения.

Известно, что мировые судья отправили документы 22-25 июля. Адресатам конверты не доставили, письма вернулись судьям 13-15 августа.

По закону, заказные письма и бандероли разряда «Судебное», не врученные адресатам, должны вернуться по обратному адресу через неделю.

В отношении нарушителей составили протоколы по статье 13.26 КоАП. Им грозят штрафы.


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