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Тамбовская область получит 205 миллионов на реконструкцию мостов, сообщил
Планируется отремонтировать мост через реку Ворона на трассе «Тамбов-Пенза"-Рассказово-Уварово-Мучкапский». Работы планируется выполнить до конца 2019 года. Их стоимость составляет 163,45 миллиона рублей, из которых 140 миллионов — средства федерального бюджета и 23,45 миллиона рублей — областного бюджета.
Также планируется выполнить ремонт через реку Ворона на транзитной улице 50 лет Октября в Уварово, протяженность которого свыше 185 метров. Стоимость работ на этом объекте оценивается в 164,897 миллиона рублей.
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