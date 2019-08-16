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15:48, 16 августа 2019 194
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Тамбовская область получит 205 миллионов на реконструкцию мостов

Тамбовская область получит 205 миллионов на реконструкцию мостов

Тамбовская область получит 205 миллионов на реконструкцию мостов, сообщил сайт администрации города.

Планируется отремонтировать мост через реку Ворона на трассе «Тамбов-Пенза"-Рассказово-Уварово-Мучкапский». Работы планируется выполнить до конца 2019 года. Их стоимость составляет 163,45 миллиона рублей, из которых 140 миллионов — средства федерального бюджета и 23,45 миллиона рублей — областного бюджета.

Также планируется выполнить ремонт через реку Ворона на транзитной улице 50 лет Октября в Уварово, протяженность которого свыше 185 метров. Стоимость работ на этом объекте оценивается в 164,897 миллиона рублей.


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