«Сбербанк» снизил ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми

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С 12 августа «
Снижение в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» составит 1 п.п. на приобретение жилой недвижимости на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и на готовое жилье от застройщика. Предложение действует для семей, у которых в период с 1 января 2018 года до 1 марта 2023 года родился второй или последующий ребенок.
«На этой неделе мы, следуя за динамикой ключевой ставки Банка России, снизили ставки по основной линейке ипотечных продуктов. На следующей неделе мы продолжим снижение ставок, в частности по ипотечным продуктам с господдержкой», — прокомментировал Александр Ведяхин, первый зампредседателя правления «Сбербанка».
Ранее «Сбербанк» снизил процентные ставки на основную линейку продуктов ипотечного кредитования до 0,7 п.п. Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%.
Дополнительно увеличили дисконт для участников зарплатного проекта «Сбербанка» на 0,2 п.п., теперь он составляет 0,5 п.п. (ранее — 0,3 п.п.). Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
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