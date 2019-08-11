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В понедельник в Рязанской области потеплеет. Прогноз погоды опубликован на
12 августа в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью от +4 до +9 градусов, днем от +18 до +23.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».