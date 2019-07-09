С гвоздодером и молотком. Жителя Скопинского района осудили за серию краж

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Жителя Скопинского района осудили за серию краж с проникновением. Об этом сообщил
Известно, что мужчина обворовывал жилые дома и магазины, расположенные в селе Горлово.
Так, в декабре 2018 года злоумышленник с помощью гвоздодера открыл окно «Мясной лавки» и вынес из нее коробку с тремя тысячами рублей.
После этого мужчина еще раз воспользовался гвоздодером, чтобы выбить окно на террасе жилого дома. Оттуда он украл электрическую пилу, бензиновую пилу, электрический рубанок и электрический чайник. Общий ущерб оценили в 12 тысяч рублей.
В январе 2019 года скопинец молотком выбил окно магазина «Вкусняшка» и вынес оттуда пять бутылок водки и семь тысяч рублей.
В это же время злоумышленник забрался в жилой дом, откуда забрал цифровой ресивер стоимостью одну тысячу рублей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ. Его признали виновным и приговорили к условному заключению на четыре года с испытательным сроком в полтора года.
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