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17:18, 9 июля 2019 264
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С гвоздодером и молотком. Жителя Скопинского района осудили за серию краж

С гвоздодером и молотком. Жителя Скопинского района осудили за серию краж

Жителя Скопинского района осудили за серию краж с проникновением. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что мужчина обворовывал жилые дома и магазины, расположенные в селе Горлово.

Так, в декабре 2018 года злоумышленник с помощью гвоздодера открыл окно «Мясной лавки» и вынес из нее коробку с тремя тысячами рублей.

После этого мужчина еще раз воспользовался гвоздодером, чтобы выбить окно на террасе жилого дома. Оттуда он украл электрическую пилу, бензиновую пилу, электрический рубанок и электрический чайник. Общий ущерб оценили в 12 тысяч рублей.

В январе 2019 года скопинец молотком выбил окно магазина «Вкусняшка» и вынес оттуда пять бутылок водки и семь тысяч рублей.

В это же время злоумышленник забрался в жилой дом, откуда забрал цифровой ресивер стоимостью одну тысячу рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ. Его признали виновным и приговорили к условному заключению на четыре года с испытательным сроком в полтора года.


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