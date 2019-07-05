Рязанка пообещала подруге купить билет на поезд и исчезла с деньгами

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Рязанка обманула подругу, которая попросила купить ей билет на поезд. Об этом сообщила
61-летняя потерпевшая рассказала полицейским, что не могла сама доехать до кассы из-за плотного рабочего графика. Поэтому она попросила 25-летнюю знакомую помочь ей и передала женщине 5 400 рублей.
«В дальнейшем ни денежных средств, ни билета, ни подруги рязанка больше не увидела», — говорится в сообщении.
Подозреваемую разыскали, она потратила деньги подруги на свои нужды. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ.
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