А что в кино? «Человек-паук: Вдали от дома», «Паразиты» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Среди новинок — очередной приключенческий фильм, созданный на основе комиксов Marvel — «Человек-паук: Вдали от дома». На этот раз Питеру Паркеру придется помочь Мистерио в борьбе с Элементалями.
Золотой призер Каннского фестиваля 2019 года южнокорейский фильм «Паразиты», французская комедия с Кристианом Клавье «Ибица», продолжение приключений медведя Норм, ставшего королем Арктики — «Норм и Несокрушимые: Большое путешествие» и многое другое.
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