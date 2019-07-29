В центре Рязани отключили свет

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В понедельник, 29 июля, в центре Рязани отключили электричество.
Без света остались некоторые дома на улицах Почтовой, Ленина и Право-Лыбедской.
В электросети сообщили, что света не будет ближайшие три часа из-за аварийных работ.
Кроме того, не работают светофоры на пересечении улиц Ленина и Введенской.
Из-за отключения света в Рязани
© RZN.info
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.