В День сотрудников следкома Любимов пожелал рязанцам энергии и здоровья

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 25 июля, Николай Любимов поздравил рязанских следователей с профессиональным праздником. Губернатор пожелал им энергии и здоровья.
По словам главы региона, от четкости работы следственных органов во многом зависит стабильность общественно-политической ситуации, туристическая привлекательность и инвестиционный климат в области.
«Мы видим, что рязанские следователи успешно справляются со своими обязанностями. Благодаря высокой компетенции и принципиальности они заслужили авторитет и доверие жителей и гостей Рязанской области. Знаю, что так будет продолжаться и дальше», — отметил Любимов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛипецкий бизнесмен изуродовал знакомую фарфоровой кружкой с пивом
|
cледующая новость →На рязанских заправках протестируют новое топливо с реактором
Мы продолжаем знакомить вас с местами, где можно вкусно пообедать или перекусить в Рязани.