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21:36, 24 июля 2019 243
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После трагедии в Хабаровске в рязанских палаточных лагерях провели внеплановые инструктажи

После трагедии в Хабаровске в рязанских палаточных лагерях провели внеплановые инструктажи

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

После трагедии в Хабаровске, в результате которой погибли дети, в палаточных лагерях Рязанской области провели внеплановые инструктажи. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Известно, что в 2019 году в области девствовало 10 палаточных лагерей для детей, сейчас работают только два из них — в Клепиковском районе.

В среду, 23 июля, лагеря посетили сотрудники МЧС. Специалисты встретились с местным руководством и представителем регионального минобра. Они ознакомились с обеспечением пожарной безопасности, распространили тематические памятки, провели тренировки и совещания с руководителями объектов, а также уточнили порядок эвакуации при необходимости.

«Вопрос защиты жизни и здоровья детей находится на особом контроле областного ГУ МЧС», — отметил замначальника управления Сергей Желтиков.


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