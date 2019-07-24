После трагедии в Хабаровске в рязанских палаточных лагерях провели внеплановые инструктажи

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
После
Известно, что в 2019 году в области девствовало 10 палаточных лагерей для детей, сейчас работают только два из них — в Клепиковском районе.
В среду, 23 июля, лагеря посетили сотрудники МЧС. Специалисты встретились с местным руководством и представителем регионального минобра. Они ознакомились с обеспечением пожарной безопасности, распространили тематические памятки, провели тренировки и совещания с руководителями объектов, а также уточнили порядок эвакуации при необходимости.
«Вопрос защиты жизни и здоровья детей находится на особом контроле областного ГУ МЧС», — отметил замначальника управления Сергей Желтиков.
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