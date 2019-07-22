Обыски в рязанском минтрансе и громкие происшествия. Обзор главных новостей выходных, 20-21 июля

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Вспомним главные события минувших выходных.
В выходные
Новости о благоустройстве города. На благоустройство сквера в Дашково-Песочне
Один из участков на улице Грибоедова
В выходные не обошлось без происшествий.
На выезде из Рязани
В Рязани
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.