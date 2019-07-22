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8:32, 22 июля 2019 344
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Обыски в рязанском минтрансе и громкие происшествия. Обзор главных новостей выходных, 20-21 июля

Обыски в рязанском минтрансе и громкие происшествия. Обзор главных новостей выходных, 20-21 июля

Вспомним главные события минувших выходных.

В выходные стало известно, что в рязанском минтрансе, а также квартирах бывшего главы ведомства Андрея Савичева и экс-замминистра транспорта Данила Рубцова прошли обыски в рамках уголовного дела по расходам на ремонт моста через Оку. Помимо этого, директору фирмы, ремонтировавшей мост, продлили задержание.

Новости о благоустройстве города. На благоустройство сквера в Дашково-Песочне выделили больше шести миллионов рублей, а ДК «Приокский» отремонтируют за 14,5 миллионов.

Один из участков на улице Грибоедова открыли для проезда. И.о. главы мэрии Елена Сорокина провела очередной выезд в районы Рязани и проконтролировала ход благоустройства территорий.

В выходные не обошлось без происшествий.

На выезде из Рязани перевернулся бензовоз. На трассе под Рязанью столкнулись две легковушки, пострадал ребенок.

В Рязани поймали 16-летнего юношу на мопеде без «прав». В рязанском поселке пропала 80-летняя пенсионерка

Новости спорта. Дубль воспитанницы помог «Рязани-ВДВ» выйти в полуфинал кубка. Теперь команда сыграет с московским «Локомотивом».


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