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Фото: © RZN.info / Анна Шмакова
К тысячелетию Суздаля выпустят многофункциональный путеводитель и карту для туристов. Об этом
В путеводитель войдут городские достопримечательности и маршруты, «связанные с патриотикой, кинематографией, гастрономией». Отмечается, что там же будут вечерние и ночные маршруты.
К юбилею города также планируют открыть новые туристические объекты и памятники. Подробностей об их внешнем виде, местах и сроках появления не уточняется.
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