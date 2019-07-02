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11:17, 2 июля 2019 638
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Дружили 40 лет. Сасовец предстанет перед судом за гибель знакомого

Дружили 40 лет. Сасовец предстанет перед судом за гибель знакомого

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Сасова, которого обвиняют в гибели его 60-летнего знакомого. Мужчины дружили 40 лет, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По версии следствия, погибший работал в селе Кошибеево, его нанял подозреваемый. Рабочий демонтировал бетонные блоки, которые были основанием фундамента бывших сельскохозяйственных строений.

Утром 16 мая во время подкопа бетонных блоков кирпичная стена рухнула на сасовца, находившегося в этот момент в траншее. От полученных травм мужчина скончался.

В отношении нанимателя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Он полностью признаю свою вину, раскаялся и возместил родственникам погибшего средства, потраченные на похороны.

Уголовное дело направили в суд.


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