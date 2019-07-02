Дружили 40 лет. Сасовец предстанет перед судом за гибель знакомого

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Завершилось расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Сасова, которого обвиняют в гибели его 60-летнего знакомого. Мужчины дружили 40 лет, сообщил
По версии следствия, погибший работал в селе Кошибеево, его нанял подозреваемый. Рабочий демонтировал бетонные блоки, которые были основанием фундамента бывших сельскохозяйственных строений.
Утром 16 мая во время подкопа бетонных блоков кирпичная
В отношении нанимателя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Он полностью признаю свою вину, раскаялся и возместил родственникам погибшего средства, потраченные на похороны.
Уголовное дело направили в суд.
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