За месяц рязанские браконьеры незаконно выловили 26 килограммов рыбы

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За июнь 2019 года в Рязанской области браконьеры поймали 26 килограммов рыбы. Незаконную ловлю пресекли во время 22 рейдов, сообщил
Кроме того, изъяли 3050 метров браконьерских сетей и 60 запрещенных для вылова рыбы орудий.
Нарушителей искали в Касимовском, Сасовском, Спасском, Рыбновском, Шиловском, Пронском, Скопинском, Старожиловском, Клепиковском, Пителинском, Ряжском, Рязанском районах.
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