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9:05, 12 июля 2019 124
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За месяц рязанские браконьеры незаконно выловили 26 килограммов рыбы

За месяц рязанские браконьеры незаконно выловили 26 килограммов рыбы

За июнь 2019 года в Рязанской области браконьеры поймали 26 килограммов рыбы. Незаконную ловлю пресекли во время 22 рейдов, сообщил сайт территориального отдела Росрыболовства.

Кроме того, изъяли 3050 метров браконьерских сетей и 60 запрещенных для вылова рыбы орудий.

Нарушителей искали в Касимовском, Сасовском, Спасском, Рыбновском, Шиловском, Пронском, Скопинском, Старожиловском, Клепиковском, Пителинском, Ряжском, Рязанском районах.


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