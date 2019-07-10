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21:17, 10 июля 2019 182
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Юным рязанцам предложили поучаствовать в конкурсе рисунков «Разноцветные капли»

Юным рязанцам предложили поучаствовать в конкурсе рисунков «Разноцветные капли»

В Рязанской области стартовал прием работ на всероссийский конкурс детского рисунка «Разноцветные капли». Он посвящен теме заботы о водных ресурсах и их сбережения.

Участниками конкурса могут стать желающие в возрасте от 5 до 18 лет, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта разноцветныекапли.рф, заполнить анкету и загрузить конкурсные работы в личном кабинете.

Заявки по 18 номинациям принимаются до 30 сентября.

Список номинаций включает тематические направления по 11 водным объектам, а также спецноминацию «Водоем моего родного края», победителя в которой выберет министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

Рязанцы могут подать одну или несколько работ в трех темах: «Вода России», «Времена года», «Уникальные водные объекты». А также в одной специальной номинации «Жизнь планеты в наших руках». Жюри предстоит определить победителей в номинациях:

  • «Образ воды»;
  • «Вода — это жизнь»;
  • «Страна воды»;
  • «Осень»;
  • «Зима»;
  • «Весна»;
  • «Лето»;
  • «озеро Байкал»;
  • «Телецкое озеро»;
  • «Ладожское озеро»;
  • «Онежское озеро»;
  • «река Волга»;
  • «река Обь»;
  • «река Енисей»;
  • «река Дон»;
  • «река Амур»;
  • «река Урал»;
  • «река Печора»;
  • «Водоем моего родного края».

Авторов трех лучших работ в каждой номинации наградят подарочными сертификатами и другими ценными призами. Работы победителей разместят на сайте федерального информационно портала о воде и включат в тираж ежегодного «Водного календаря».


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