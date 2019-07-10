Юным рязанцам предложили поучаствовать в конкурсе рисунков «Разноцветные капли»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязанской области стартовал прием работ на всероссийский конкурс детского рисунка «
Участниками конкурса могут стать желающие в возрасте от 5 до 18 лет, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта
Заявки по 18 номинациям принимаются до 30 сентября.
Список номинаций включает тематические направления по 11 водным объектам, а также спецноминацию «Водоем моего родного края», победителя в которой выберет министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
Рязанцы могут подать одну или несколько работ в трех темах: «Вода России», «Времена года», «Уникальные водные объекты». А также в одной специальной номинации «Жизнь планеты в наших руках». Жюри предстоит определить победителей в номинациях:
Авторов трех лучших работ в каждой номинации наградят подарочными сертификатами и другими ценными призами. Работы победителей разместят на сайте
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Рязани началась подготовка к Всероссийской переписи населения
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.