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Губернатор Владимир Сипягин не поддержал законопроект по созданию общественного телевидения Владимирской области, принятый Законодательным Собиранием в первом чтении 30 мая. Об этом сообщил
Напомним, согласно проекту закона, телерадиокомпания «Губерния-33» должна быть ликвидирована и вместо нее появится общественное телевидение Владимирской области в форме некоммерческой организации. Однако, при ликвидации ТРК прекращается действие лицензии на осуществление телевизионного вещания, а для права занимать 21 кнопку в сетке телевещания нужно будет проводить процедуру выбора нового канала.
Это влечет за собой увеличение расходов областного бюджета, а также отсутствие телевещания областного телеканала.
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