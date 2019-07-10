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16:59, 10 июля 2019 102
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Владимир Сипягин не поддержал законопроект по созданию общественного телевидения Владимирской области

Владимир Сипягин не поддержал законопроект по созданию общественного телевидения Владимирской области

Губернатор Владимир Сипягин не поддержал законопроект по созданию общественного телевидения Владимирской области, принятый Законодательным Собиранием в первом чтении 30 мая. Об этом сообщил сайт администрации региона.

Напомним, согласно проекту закона, телерадиокомпания «Губерния-33» должна быть ликвидирована и вместо нее появится общественное телевидение Владимирской области в форме некоммерческой организации. Однако, при ликвидации ТРК прекращается действие лицензии на осуществление телевизионного вещания, а для права занимать 21 кнопку в сетке телевещания нужно будет проводить процедуру выбора нового канала.

Это влечет за собой увеличение расходов областного бюджета, а также отсутствие телевещания областного телеканала.


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