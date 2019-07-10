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15:07, 10 июля 2019 1 411
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В Рязанской области пьяный мужчина совратил пятилетнюю внучку

В Рязанской области пьяный мужчина совратил пятилетнюю внучку

В Рязанской области дедушка совратил пятилетнюю внучку, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи установили, что ночью 28 февраля 2019 года пьяный мужчина находился в гостях у дочери. Когда родители узнали о преступлении, они обратились с заявлением в полицию.

«Обвиняемого заключили под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина признал свою вину и искренне раскаялся.

Уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ направили в суд, где его рассмотрят по существу.


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