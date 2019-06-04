Вечером в среду перекроют движение по Народному бульвару

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Вечером в среду, 5 июня, перекроют движение по Народному бульвару. В районе дома №4 проведут ремонт водопровода, сообщила
Проезд закроют с 22:00 5 июня до 7:00 6 июня. На месте установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
Работы проведет МП «Водоканал города Рязани».
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