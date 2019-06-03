День защиты детей в Клепиковском районе отметили парадом колясок и конкурсами. Фото

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 1 июня, в селе Екшур Клепиковского района отметили День защиты детей. Начался праздник парадом колясок, пишет издательство «
Родители переделали детский транспорт в самовары, стиральные машины, торты и цветы. Лучший из них выбрали с помощью зрительского голосования, а призы получили все юные участники шествия.
К параду также присоединились дети на велосипедах, роликах, самокатах и гироскутерах.
Для гостей праздника подготовили игры, конкурсы, танцы, батут, электромобили и бесплатное мороженое.
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