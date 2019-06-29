В ночь на воскресенье в Рязанской области похолодает до +5 градусов. Прогноз погоды

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В ночь на воскресенье, 30 июня, в Рязанско1 области похолодает до +5, +10 градусов. Об этом сообщила
Утром в отдельных районах возможен туман, местами небольшой дождь.
Ветер западный, северо-западный, 6-11 метров в секунду, ночью местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха днем +16, +21 градус.
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