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У калужского бизнесмена изъяли поддельные сигареты на два миллиона рублей. Об этом
Сигареты без акцизных марок нашли в торговых павильонах Обнинска и Боровска.
На 39-летнего предпринимателя завели уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»). Ему грозит до шести лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период до пяти лет.
Фото регионального УМВД
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