На выборы губернатора Липецкой области заявились девять человек

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В выборах губернатора Липецкой области намерены поучаствовать девять человек. Об этом сообщил «
Во вторник, 25 июня, облзибрком принял документы начальника «Липецкой объединенной технической школы ДОСААФ России» Андрея Григорьева от партии «Патриоты России», а также от гендиректора ООО «Топаз» Андрея Плотникова («Коммунисты России»).
Ранее в комиссию подали документы депутаты облсовета Сергей Токарев (КПРФ), Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россиия») и Олег Хомутинников («Партия народной свободы»), врио губернатора Игорь Артамонов («Единая Россия»), директор по производству сельскохозяйственного кооператива «Суше» Евгений Третьяков («Аграрная партия России»), директор ООО «СТД-девелопмент» Вадим Давыдов («Казачья партия Российской Федерации») и депутат Госдумы от ЛДПР
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