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13:21, 26 июня 2019 364
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На выборы губернатора Липецкой области заявились девять человек

На выборы губернатора Липецкой области заявились девять человек

В выборах губернатора Липецкой области намерены поучаствовать девять человек. Об этом сообщил «Коммерсант».

Во вторник, 25 июня, облзибрком принял документы начальника «Липецкой объединенной технической школы ДОСААФ России» Андрея Григорьева от партии «Патриоты России», а также от гендиректора ООО «Топаз» Андрея Плотникова («Коммунисты России»).

Ранее в комиссию подали документы депутаты облсовета Сергей Токарев (КПРФ), Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россиия») и Олег Хомутинников («Партия народной свободы»), врио губернатора Игорь Артамонов («Единая Россия»), директор по производству сельскохозяйственного кооператива «Суше» Евгений Третьяков («Аграрная партия России»), директор ООО «СТД-девелопмент» Вадим Давыдов («Казачья партия Российской Федерации») и депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин.


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