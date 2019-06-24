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Десятилетний мальчик сломал позвоночник на детской площадке в Калуге. Об этом сообщил СУ СК по Калужской области.
Инцидент произошел на улице Баррикад.
Ребенок хотел облокотиться на опоры, которые не позволяют упасть с высоты, но их там не оказалось. В результате ребенок госпитализирован в больницу, где ему поставлен диагноз «компрессионный перелом позвоночника».
СК организовал доследственную проверку по этому факту.
По результатам проверки примут процессуальное решение в отношении лиц, отвечающих за состояние детской площадки.
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