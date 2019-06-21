У двух калужан нашли почти полтора килограмма наркотиков

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
У двух калужан 1989 и 1987 годов рождения нашли почти полтора килограмма наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
При проведении обысков оперативники обнаружили и изъяли несколько крупных пакетов и около 180 небольших свертков с синтетическим веществом. Кроме того, в лесу расположенном на улице Тарутинской, сотрудники обнаружили 35 тайников-закладок.
Согласно экспертизе, в свертках находилось около 740 граммов «амфетамина» и 650 граммов «мефедрона».
По версии полицейских, наркотики подозреваемые приготовили для продажи.
Фигуранты заключены под стражу. Следствие продолжается.
По фактам возбудили дела по частьи 3 статьи 30 УК, части 3 и 4 статьи 228.1 УК. Им грозит до двадцати лет лишения свободы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Мичуринске «Дэу» сбила мужчину
|
cледующая новость →С понедельника горячую воду отключат на семи рязанских улицах. Адреса
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.