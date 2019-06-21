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9:40, 21 июня 2019 195
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У двух калужан нашли почти полтора килограмма наркотиков

У двух калужан нашли почти полтора килограмма наркотиков

У двух калужан 1989 и 1987 годов рождения нашли почти полтора килограмма наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

При проведении обысков оперативники обнаружили и изъяли несколько крупных пакетов и около 180 небольших свертков с синтетическим веществом. Кроме того, в лесу расположенном на улице Тарутинской, сотрудники обнаружили 35 тайников-закладок.

Согласно экспертизе, в свертках находилось около 740 граммов «амфетамина» и 650 граммов «мефедрона».

По версии полицейских, наркотики подозреваемые приготовили для продажи.

Фигуранты заключены под стражу. Следствие продолжается.

По фактам возбудили дела по частьи 3 статьи 30 УК, части 3 и 4 статьи 228.1 УК. Им грозит до двадцати лет лишения свободы.


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