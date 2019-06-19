В Тамбове столкнулись «ГАЗ» и «Приора», пострадала женщина

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В Тамбове столкнулись «ГАЗ» и Lada Priora. Травмы получила женщина, которая управляла легковой машиной,
Авария произошла в вторник, 18 июня, в 8:27 на перекрестке улиц Астраханской и Карбышева у дома №1/1. Водитель «ГАЗ» врезался в Priora. От сильного удара вторую машину отбросило в сторону бордюра, затем Lada врезалась в забор.
Женщину 1986 года рождения госпитализировали в больницу имени Архиепископа Луки.
За рулем «ГАЗ» находился мужчина 1986 года рождения.
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