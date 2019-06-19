Тамбовчанка получила травмы в резко затормозившем автобусе

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Жительница Рассказова получила травмы в резко затормозившем автобусе. Об этом
Во вторник, 18 июня, в 14:15 в Фабричном проезде около дома №15 Niva Chevrolet выезжала на дорогу и создала помеху «ПАЗ». Водитель автобуса попытался избежать столкновения и резко затормозил. В результате в салоне «ПАЗа» упала пассажирка 1964 года рождения. Женщину госпитализировали в больницу Тамбова.
За рулем Niva был мужчина 1955 года рождения, автобусом управлял 49-летний горожанин.
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