Ряжские пасечники попросили провести проверку после массовой гибели пчел в селе Петрово. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

«ООО „Биоген“ 3 июня обработало два поля цветущей горчицы, а 4 июня начала массово погибать летная пчела. У Сергея Сколобанова, чья пасека расположена ближе к полям, пострадало 50 семей. У меня из 12 ульев — 8 самых сильных. Есть надежда, что матка и расплод останутся живыми, и через пару недель семья начнет восстанавливаться, но товарного меда она не принесет. Если пчелы вместе с нектаром и пыльцой принесли яд в улей, то и остальные пчелы погибнут», — рассказал Геннадий Рыжов.

Группа пчеловодов по факту гибели насекомых обратилась в полицию с просьбой провести соответствующую проверку. Также заявления направили в Ряжскую ветстанцию, Роспотребнадзор, Россельхознадзор.

«Россельхознадзор рассылает в хозяйства напоминания о порядке и сроках обработок ядохимикатами, но директор ООО „Биоген“ проигнорировал эту информацию. И только после случившегося оставил главе Петровского сельского поселения заявление-предупреждение о предстоящих обработках. Мы хотим, чтобы Норайр Аракелян заботился не только об урожае, но и задумывался о людях, живущих рядом с хозяйством, и впредь соблюдал правила обработки сельскохозяйственных культур», — отметил Сергей Сколобанов.

Директор ООО «Биоген» Норайр Аракелян заявил издательству, что «обработку полей производили с соблюдением норм».

«Опрыскивание же горчицы состоялось в согласованное с пчеловодами время (информировали их через администрацию Петровского сельского поселения). Но, вероятно, в Рязанской области многие не понимают, что без обработки химикатами невозможно вырастить урожай. Мы же для себя извлекли урок, в будущем не будем сеять медоносные культуры, такие как горчица, рапс и т. д. Ученые выяснили, что в этом году по всей России наблюдается мор пчел, не связанный с применением химикатов», — подытожил Аракелян.