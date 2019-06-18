В Тульской области загорелась многоэтажка. Фото

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В понедельник, 17 июня, в Тульской области загорелась многоэтажка. Об этом сообщил
Сообщение о пожаре поступило в 21:23. На тушение ушло около пяти минут. Пострадавших нет.
В результате происшествия выгорела шестиметровая кухня, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось десять человек и пять единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
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