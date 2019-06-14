Организаторы «Тотального диктанта» ошиблись в написании слова «вуз»

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Организаторы «Тотального диктанта» ошиблись в слове «вуз»: участники проекта получили опрос об интересе подписчиков к платным обучающим курсам, в конце которого аббревиатура была написана большими буквами, передает
Согласно орфографическому словарю, слово «вуз» пишется строчными буквами.
Руководитель проекта Ольга Ребковец пообещала, что ошибку исправят.
«Опрос был действительно запущен, была такая рассылка. Видимо, просмотрели, поскольку опрос готовили социологи, маркетологи, они упустили… Конечно, внесем исправления», — прокомментировала она.
«Тотальный диктант» — ежегодная акция в форме добровольного диктанта. В этом году в ней участвовали более 220 тысяч человек в 76 странах.
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