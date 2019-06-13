В тульском кремле устроили выставку ретро-автомобилей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 12 июня, в тульском кремле устроили выставку ретро-машин и мотоциклов в рамках пятнадцатого фестиваля «Автострада». Об этом
На площади Ленина разместили современные эксклюзивные автомобили и мотоциклы.
Всего в выставках участвовали около тысячи машин.
Для гостей фестиваля организовали показательные выступления байк-клубов и гонку ретро-машин.
Фото с
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ ДТП на улице Есенина пострадал подросток
|
cледующая новость →Рязанка выступила в финале национального конкурса вокалистов «Во весь голос»
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.