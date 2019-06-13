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Фото: Pixabay.com
Участнику поножовщины в липецком клубе «Ригель» вынесли приговор. Об этом
В июле прошлого года мужчина устроил в ночном клубе драку с ножом. Он нанес потерпевшему раны головы, лица, шеи, плеча и груди, причинившие легкий вред здоровью. Ранение ушной раковины оценили как вред здоровью средней тяжести. Злоумышленник скрылся, и его объявили в розыск и нашли в Тюменской области.
Мужчину признали виновным по части 2 статьи 112 УК и приговорили к одному году и восьми месяцам колонии-поселения.
Приговор вступил в законную силу.
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