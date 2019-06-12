В четверг в Рязанской области похолодает. Прогноз погоды

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В четверг, 13 июня, в Рязанской области похолодает. Такой прогноз погоды опубликован на
В этот день, преимущественно, ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Днем без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +10, +15ºС; днём +18, +23ºС.
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