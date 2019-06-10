МЧС предупредило рязанцев о грозе и граде

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В понедельник, 10 июня, рязанцев предупредили о грозе и граде. Метеопредупреждение опубликовали на
«В ближайший час с сохранением до конца суток на территории Рязани ожидаются грозы, усиление ветра порывами до 12-17 метров в секунд, кратковременные дожди, в отдельных районах град», — говорится в сообщении.
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.