Перед Днем Победы Фомин провел урок мужества для шиловских школьников

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Перед Днем Победы председатель облдумы Аркадий Фомин провел урок мужества для школьников села Мосолово Шиловского района.
Он отметил важность сохранения исторической памяти о событиях военного времени, а также о роли, которую сыграл народ в победе над фашизмом.
«В последнее время все чаще предпринимаются попытки „переписать“ историю. Развернута целенаправленная кампания по дискредитации итогов войны. Все меньше остается свидетелей событий тех лет. Но мы должны помнить, какой ценой досталась нам победа», — подчеркнул спикер облдумы.
Школьники рассказали о земляках и своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Также на уроке обсудили вклад Рязанской области в борьбу против фашистских захватчиков.
Аркадий Фомин объяснил ученикам, с какой целью областная дума приняла законы о присвоении почетных званий «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести».
«Наши города — Рязань, Михайлов, Скопин — получили почетные звания „Город воинской доблести“, город Ряжск и еще четыре населенных пункта — Нагорное, Горлово, Клекотки, Богослово — почетное звание „Рубеж воинской доблести“ в память о тех, кто защищал и освобождал Рязанскую землю», — сказал председатель регионального парламента.
Кроме того, Фомин поблагодарил школьников за участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, и за помощь в благоустройстве обелисков, памятных знаков.
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