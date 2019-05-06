В Калужской области задержали серийных воров автомобильных аккумуляторов

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В Юхновском районе полиция задержала двух жителей 36 и 22 лет из соседнего региона, которые могут быть причастны к кражам аккумуляторов с большегрузов и других транспортных средств. Об этом сообщила
Автоинспекторы остановили машину, в которой ехали злоумышленники. Там нашли 11 ранее похищенных аккумуляторов.
Общая сумма ущерба составила более 110 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
Подозреваемых задержали. Решается вопрос об их заключении под стражу, а также выясняется причастность к другим кражам.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.