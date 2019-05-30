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Фото: Pixabay.com
Владимирец пойдет под суд за попытку дать взятку клепиковскому автоинспектору. Об этом
Следователи установили, что 25 февраля 39-летнего жителя Владимирской области задержали за вождение в нетрезвом виде. Он дал сотруднику ДПС тысячу рублей, чтобы тот уничтожил протокол и не привлекал его к административной ответственности. Полицейский сообщил об этом руководству.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ («Покушение на мелкое взяточничество»). Его передали в суд.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.